УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
17.11.2023

Глава правительства РФ Михаил Мишустин не поддержал идею сбора средств с электронных торговых площадок в пользу «Почты России»

УрБК, Москва, 17.11.2023. Глава правительства РФ Михаил Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора средств с маркетплейсов, который был предложен гендиректором «Почты России» Михаилом Волковым на правительственном совещании в четверг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Напомним, что ранее «Почта России» предложила «План по улучшению финансово-экономического состояния компании». Одним из его пунктов, кроме докапитализации примерно на 117 млрд руб., рефинансирования долга (на конец 2022 года он составил 153,5 млрд руб.) за счет ФНБ под 3,5% и возможности закрыть часть убыточных отделений, было введение инфраструктурного платежа в размере 0,5% с площадок электронной торговли, имеющих годовую выручку более 1 млрд руб.

Члены Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), единогласно выступившие против введения сбора, предложили представителям Госдумы, Совфеда и маркетплейсов, собравшимся на совещании летом этого года, оказать содействие «Почте России» через закупку услуг и сервисов компании, общий объем которых в 2024 году может потенциально составить 33,5 млрд руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.10.2023 Глава Минцифры предложил направить платеж с маркетплейсов на ремонт отделений «Почты России»

УрБК, Москва, 11.10.2023. Глава Минцифры России Максут Шадаев предложил направить средства, вырученные с ...

26.04.2017 Годовая выручка «Почты России» за финансовые услуги снизилась на 1,8%

Выручка «Почты России» за финансовые услуги снизилась в прошлом году на 1,8%, составив 46,5 млрд руб. Об этом сообщает ...

26.04.2017 Годовая выручка «Почты России» за финансовые услуги снизилась на 1,8%

УрБК, Москва, 26.04.2017. Выручка «Почты России» за финансовые услуги снизилась в прошлом году на 1,8%, составив 46,5 ...

14.03.2017 Рынок интернет-торговли в России в 2016 году вырос на 21%

УрБК, Москва, 14.03.2017. Объем рынка интернет-торговли в России по итогам 2016 года составил 920 млрд руб., что на 21% ...

31.10.2016 АКИТ: По итогам года объем рынка онлайн-торговли в странах БРИКС может вырасти на 28%

УрБК, Москва, 31.10.2016. Объем рынка электронной коммерции в странах БРИКС по итогам 2016 года составит 1,07 трлн ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук27.10.2023Пять шагов для Екатеринбурга
Архив новостей
Ноябрь 2023 (400)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18