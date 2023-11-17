Глава правительства РФ Михаил Мишустин не поддержал идею сбора средств с электронных торговых площадок в пользу «Почты России»

УрБК, Москва, 11.10.2023. Глава Минцифры России Максут Шадаев предложил направить средства, вырученные с ...26.04.2017 Годовая выручка «Почты России» за финансовые услуги снизилась на 1,8%
Выручка «Почты России» за финансовые услуги снизилась в прошлом году на 1,8%, составив 46,5 млрд руб. Об этом сообщает ...26.04.2017 Годовая выручка «Почты России» за финансовые услуги снизилась на 1,8%
УрБК, Москва, 26.04.2017. Выручка «Почты России» за финансовые услуги снизилась в прошлом году на 1,8%, составив 46,5 ...14.03.2017 Рынок интернет-торговли в России в 2016 году вырос на 21%
УрБК, Москва, 14.03.2017. Объем рынка интернет-торговли в России по итогам 2016 года составил 920 млрд руб., что на 21% ...31.10.2016 АКИТ: По итогам года объем рынка онлайн-торговли в странах БРИКС может вырасти на 28%
УрБК, Москва, 31.10.2016. Объем рынка электронной коммерции в странах БРИКС по итогам 2016 года составит 1,07 трлн ...