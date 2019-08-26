Глава Минцифры предложил направить платеж с маркетплейсов на ремонт отделений «Почты России»

УрБК, Москва, 26.08.2019. ФГУП «Почта России» просит почти 85 млрд руб. из бюджета для преобразования своих отделений в ...02.03.2015 В 2015 году половина отделений «Почты России» будет проверена в рамках программы «Таинственный клиент»
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2015. В 2015 году половина отделений «Почты России» будет проверена в рамках программы ...26.09.2012 Генеральный директор ФГУП «Почта России» Александр Киселев: больше половины сельских почтовых отделений глубоко убыточны
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2012. «Ключевая задача Почты России — повышение эффективности почтовых отделений, а не ...05.06.2012 Число отделений ФГУП «Почта России» в Свердловской области будет сокращено
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2012. ФГУП «Почта России» в Свердловской области в целях оптимизации финансово-хозяйственной ...16.05.2012 60,5% отделений почтовой связи ФГУП «Почта России» в Свердловской области остаются убыточными
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2012. В Свердловской области из 916 отделений почтовой связи 554 являются убыточными. Так, в ...