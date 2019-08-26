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Вчера, 10:43

Глава Минцифры предложил направить платеж с маркетплейсов на ремонт отделений «Почты России»

УрБК, Москва, 11.10.2023. Глава Минцифры России Максут Шадаев предложил направить средства, вырученные с инфраструктурного платежа маркетплейсов, на покрытие части убытков отделений «Почты России» в малых населенных пунктах. Из этих же средств предлагается выделить деньги на покрытие убытков этих отделений.

«Мы предлагаем ремонт этих отделений, так же, как и покрытие убытков от функционирования отделений почтовой связи населенных пунктов, где проживают менее 5000 жителей, обеспечивать в рамках инфраструктурного платежа маркетплейсов», — цитирует министра ТАСС.

По его оценке, на сегодняшний день насчитывается 28 тыс. отделений «Почты России» в малых населенных пунктах. Получаемые по расчетам отчисления укладываются в озвученный ранее порог в 0,5% от оборота.
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