Глава Минцифры предложил направить платеж с маркетплейсов на ремонт отделений «Почты России»

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УрБК, Москва, 26.08.2019. ФГУП «Почта России» просит почти 85 млрд руб. из бюджета для преобразования своих отделений в ...

В 2015 году половина отделений «Почты России» будет проверена в рамках программы «Таинственный клиент»

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2015. В 2015 году половина отделений «Почты России» будет проверена в рамках программы ...

Генеральный директор ФГУП «Почта России» Александр Киселев: больше половины сельских почтовых отделений глубоко убыточны

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2012. «Ключевая задача Почты России — повышение эффективности почтовых отделений, а не ...

Число отделений ФГУП «Почта России» в Свердловской области будет сокращено

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2012. ФГУП «Почта России» в Свердловской области в целях оптимизации финансово-хозяйственной ...

60,5% отделений почтовой связи ФГУП «Почта России» в Свердловской области остаются убыточными

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2012. В Свердловской области из 916 отделений почтовой связи 554 являются убыточными. Так, в ...