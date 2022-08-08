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Суд отказал бывшему зампреду правления банка «Кольцо Урала» в отмене условного срока

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего заместителя председателя правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева. Ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга отказал ему в ходатайстве об отмене условного наказания и досрочном снятии судимости, сообщили в пресс-службе облсуда.

В 2021 году О. Коноплев был осужден на 5 лет условно с испытательным сроком на 4 года и штрафом в размере 20 млн руб. за взятку бывшему главе УМВД Екатеринбурга генерал-майору Игорю Трифонову.

По версии следствия, О. Коноплев передал И. Трифонову 7,5 млн руб. за оказание содействия в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника банка «Кольцо Урала».
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