Суд на два месяца уменьшил тюремный срок бывшему начальнику полиции Екатеринбурга Игорю Трифонову

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. Свердловский областной суд изменил приговор осужденному за незаконное хранение оружия и получение взятки бывшему начальнику УМВД Екатеринбурга Игорю Трифонову. Такое решение было принято после рассмотрения жалобы адвоката и апелляционного представления прокурора на приговор Ленинского районного суда, сообщает пресс-служба ведомства.



Судебная коллегия исключила осуждение И. Трифонова за незаконное приобретение боеприпасов и смягчила наказание по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия» до 10 месяцев лишения свободы.



В итоге по совокупности совершенных им преступлений новый срок для бывшего полицейского составит 9 лет 4 месяца в исправительной колонии строгого режима. По изначальному приговору он должен был отсидеть 9 лет 6 месяцев. Решение о лишении И. Трифонова звания генерал-майора полиции, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и трехлетний запрет на работу в правоохранительных органах остаются в силе.



Также апелляционный суд принял решение конфисковать находящиеся на счетах осужденного средства в пользу государства.



Напомним, что в июне 2015 года И. Трифонов через посредников получил от зампреда правления ООО Коммерческий банк «Кольцо Урала» Олега Коноплева взятку в размере 10 млн руб. за возбуждение уголовного дела в интересах финансово-кредитной организации.