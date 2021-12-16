Глава Екатеринбурга назвал недопустимым повышение тарифов общественного транспорта даже на 1 рубль

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Администрация Екатеринбурга переходит на новую схему взаимодействия с пассажирскими ...

Администрация Екатеринбурга будет работать с пассажирскими перевозчиками по схеме брутто-контрактов

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Администрация Екатеринбурга работает над повышением стоимости проезда в общественном ...

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга планируют повысить до 33 рублей с 1 февраля 2022 года

В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном ...