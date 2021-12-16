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Вчера, 11:21

Глава Екатеринбурга назвал недопустимым повышение тарифов общественного транспорта даже на 1 рубль

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. На сегодняшний день повышать тарифы общественного транспорта в Екатеринбурге даже на 1 руб. недопустимо. Об этом заявил сегодня глава города Алексей Орлов во время пресс-конференции, посвященной планам по реформированию общественного транспорта города.

По его словам, качество предоставляемых горожанам услуг оставляет желать лучшего, поэтому и повышать их стоимость недопустимо. Разговор об увеличении цены проезда в общественном транспорте можно будет начинать после того, как качество обслуживания пассажиров вырастет на 10-15%, отметил Орлов.

В III квартале 2024 года администрация Екатеринбурга переходит на новую схему взаимодействия с пассажирскими перевозчиками всех форм собственности — принцип брутто-контрактов. Данная схема означает, что администрация города будет оплачивать работу транспортных компаний, оценивая ее по количеству пройденных километров и коэффициентам качества. Деньги от продажи билетов пойдут в городской бюджет.

Таким образом, администрация Екатеринбурга будет нести риска от снижения пассажиропотока и сможет влиять на перевозчиков, требуя соблюдения стандартов качества.
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