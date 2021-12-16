Глава Екатеринбурга назвал недопустимым повышение тарифов общественного транспорта даже на 1 рубль

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Администрация Екатеринбурга переходит на новую схему взаимодействия с пассажирскими ...16.12.2021 Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга планируют повысить до 33 рублей с 1 февраля 2022 года
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Администрация Екатеринбурга работает над повышением стоимости проезда в общественном ...08.04.2021 В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном ...24.12.2015 Тариф на проезд для пользователей «Екарты» в 2016 году составит 21 рубль
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2015. Администрация Екатеринбурга утвердила новую тарифную сетку за проезд в общественном ...04.09.2012 Администрация Екатеринбурга: рост стоимости проезда в общественном транспорте неизбежен
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2012. Удорожание цены на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга неизбежно. Об этом ...