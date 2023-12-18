Администрация Екатеринбурга будет работать с пассажирскими перевозчиками по схеме брутто-контрактов

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. Сфера общественного транспорта в уральской столице теперь входит в зону ответственности ...16.12.2021 Администрация Екатеринбурга разрабатывает систему обратной связи с горожанами
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Администрация Екатеринбурга занимается разработкой системы «Активный Екатеринбург». Она ...16.12.2021 Администрация Екатеринбурга сохраняет планы по строительству второй ветки метро
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Администрация Екатеринбурга сохраняет планы по строительству второй ветки городского ...12.04.2021 Алексей Орлов: Решение вопроса о концессии общественного транспорта Екатеринбурга находится на финальной стадии
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. Решение вопроса о передаче общественного транспорта Екатеринбурга в концессию находится ...08.04.2021 Алексей Орлов: Решение вопроса о концессии общественного транспорта Екатеринбурга находится на финальной стадии
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. Решение вопроса о передаче общественного транспорта Екатеринбурга в концессию находится ...