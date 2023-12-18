Администрация Екатеринбурга будет работать с пассажирскими перевозчиками по схеме брутто-контрактов

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Администрация Екатеринбурга переходит на новую схему взаимодействия с пассажирскими перевозчиками всех форм собственности — принцип брутто-контрактов, заявил сегодня глава города Алексей Орлов во время пресс-конференции, посвященной планам по реформированию общественного транспорта города.



Данная схема означает, что администрация города будет оплачивать работу транспортных компаний, оценивая ее по количеству пройденных километров и коэффициентам качества. Деньги от продажи билетов пойдут в городской бюджет.



«Предприятия станут получать средства не за количество перевезенных пассажиров, а за пройденные километры. При этом мы будем учитывать коэффициент качества: как точно предприятие соблюдает установленное расписание, а также насколько автобус и экипаж соответствуют требованиям контракта», — заявил А. Орлов.



По словам главы города, снижение качества работы общественного транспорта началось в 2020 году, во время пандемии коронавируса, поскольку значительно уменьшился пассажиропоток. Новая схема решит эту проблему.



Также переход на брутто-контракты позволит перевозчикам проиндексировать заработную плату сотрудников примерно до 30%. Это устранит еще одну причину кризиса общественного транспорта — отток кадров, вызванный неконкурентоспособной оплатой труда.



С другой стороны, транспортные предприятия обяжут переходить с автобусов среднего класса на большой класс. По предварительным подсчетам, речь идет о замене 400 машин, добавил А. Орлов.