«Уральские авиалинии» с 6 апреля начнут выполнять субботние рейсы по маршруту Сочи — Дубай — Сочи

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Авиакомпания «Уральские авиалинии» приступает к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Сочи — Дубай — Сочи по субботам, сообщает пресс-служба перевозчика.



Период выполнения рейсов — с 6 апреля по 18 мая и с 28 сентября по 26 октября 2024 года.



Напомним, что «Уральские авиалинии» уже выполняют прямые ежедневные рейсы в Дубай из Екатеринбурга (аэропорт Кольцово) и Москвы (аэропорт Домодедово).