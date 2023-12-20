«Уральские авиалинии» с 6 апреля начнут выполнять субботние рейсы по маршруту Сочи — Дубай — Сочи

УрБК, Москва, 20.12.2023. С 27 декабря авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет прямые рейсы из Москвы (аэропорт ...06.06.2017 «Уральские авиалинии» вводят новые рейсы в Сочи и Симферополь
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит дополнительные рейсы в Сочи и Симферополь из ...05.10.2016 «Уральские авиалинии» запускают еще один рейс из Екатеринбурга в Дубай
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2016. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 30 октября запускает дополнительные рейсы в ОАЭ — ...10.12.2015 «Уральские авиалинии» открывают рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2015. Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявляет о полетах этой зимой по маршруту Нижний ...24.04.2012 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает прямые рейсы летней программы из Екатеринбурга в Сочи и Минеральные Воды
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2012. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает прямые рейсы летней программы из ...