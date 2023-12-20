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Вчера, 10:51

«Уральские авиалинии» с 6 апреля начнут выполнять субботние рейсы по маршруту Сочи — Дубай — Сочи

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Авиакомпания «Уральские авиалинии» приступает к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Сочи — Дубай — Сочи по субботам, сообщает пресс-служба перевозчика.

Период выполнения рейсов — с 6 апреля по 18 мая и с 28 сентября по 26 октября 2024 года.

Напомним, что «Уральские авиалинии» уже выполняют прямые ежедневные рейсы в Дубай из Екатеринбурга (аэропорт Кольцово) и Москвы (аэропорт Домодедово).
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