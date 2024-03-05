«Уральские авиалинии» с 31 марта запустят рейсы из Домодедово в Стамбул

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Авиакомпания «Уральские авиалинии» приступает к выполнению прямых регулярных рейсов по ...28.12.2023 «Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Армению
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2023. Компания «Уральские авиалинии» анонсировала запуск новых прямых рейсов в Армению. Новые ...27.12.2023 «Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. Компания «Уральские авиалинии» анонсировала запуск новых прямых рейсов в Узбекистан. ...28.11.2011 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает ежедневные рейсы из Челябинска в Москву
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2011. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает еще один регулярный рейс из аэропорта ...17.11.2010 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличивает количество рейсов по маршруту Екатеринбург — Москва
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2010. Еще один вечерний рейс появится на направлении Екатеринбург — Москва — Екатеринбург. ...