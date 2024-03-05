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«Уральские авиалинии» с 31 марта запустят рейсы из Домодедово в Стамбул

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. С 31 марта 2024 года авиакомпания «Уральские авиалинии» приступит к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Домодедово — Стамбул — Домодедово. Ранее долететь до туристического центра Турции можно было только из аэропорта Жуковский, сообщает пресс-служба перевозчика.

Полеты будут выполняться ежедневно до 26 октября. Ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте авиакомпании.
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