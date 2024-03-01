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Вчера, 17:55

«Эксперт РА»: Совокупная прибыль российских банков в 2024 году достигнет 2,8 трлн рублей

Совокупная прибыль российских банков в 2024 году составит 2,8 трлн руб., что на 13% меньше показателя 2023 года (3,3 трлн руб.). При этом 2,1 трлн руб. придется на топ-10 российских банков, которые еще больше увеличат отрыв по доле от остальных участников рынка, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Согласно базовому прогнозу агентства «Эксперт РА» чистая прибыль сектора в 2024 году сократится на 13% и составит 2,8 трлн рублей. Топ-10 банков, чистая прибыль которых составит около 2,1 трлн рублей, увеличат отрыв по доле за счет таких преимуществ, как низкая относительно конкурентов стоимость фондирования и технологическое превосходство», — говорится в исследовании.

При этом для группы средних банков в 2024 году будут нарастать внешние ограничения, оказывая давление на их бизнес, связанный с ВЭД. Из-за ужесточения условий предоставлений субсидий по ипотечным программам они будут нести потери процентных и комиссионных доходов.

«В связи с постепенным вызреванием активов, сформированных в прошлом году, мы также ожидаем увеличение COR (Cost of risk (стоимость риска) — показатель, характеризующий степень риска, которую берет на себя банк выдавая кредиты прим ред), в т. ч. из-за высокой долговой нагрузки в отдельных подсегментах кредитования юридических лиц. Кроме того, мы ожидаем гораздо меньшее влияние валютной переоценки на финансовый результат сектора, чем в прошлом году», — резюмируют аналитики «Эксперт РА».

В этом же исследовании утверждается, что в 2024 году с российского рынка по тем или иным причинам могут уйти 15 банков.
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