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Вчера, 10:43

В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков

УрБК, Москва, 04.03.2024. В течение 2024 года свою деятельность в РФ по тем или иным причинам могут прекратить 15 банков, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Около половины из прогнозного числа уходов банков с рынка будет приходиться на отзывы лицензий, все остальное — на прочие причины, такие как добровольная сдача лицензий, плановая реорганизация, сделки слияний и поглощений (М&A)», — цитирует издание директора агентства по банковским рейтингам Ксению Якушкину.

В настоящее время лицензии ЦБ РФ имеют 322 финансовые организации. Только в феврале Банк России отозвал лицензии у двух банков: «Гефеста» и КИВИ Банка. Основанием для этих решений стали, в частности, «нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
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