В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков

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Центробанк отозвал лицензию у КИВИ Банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк. Об этом сообщает ...

Центробанк отозвал лицензию у КИВИ Банка

УрБК, Москва, 21.02.2024. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ...

На начало апреля в России были зарегистрированы 357 банков

УрБК, Москва, 27.04.2021. На 31 марта в России действовало 398 кредитных организаций (в том числе 357 банков). Об этом ...

Эксперты прогнозируют лишение лицензий 35 российских банков

УрБК, Москва, 23.11.2020. До 35 банков в России за год могут столкнуться с дефолтом и потерей лицензии. Об этом ...

Банк России за год отозвал 55 банковских лицензий на основании данных Росфинмониторинга

УрБК, Москва, 29.03.2017. Банк России в 2016 году отозвал 55 банковских лицензий с использованием материалов ...