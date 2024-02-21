В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк. Об этом сообщает ...21.02.2024 Центробанк отозвал лицензию у КИВИ Банка
УрБК, Москва, 21.02.2024. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ...27.04.2021 На начало апреля в России были зарегистрированы 357 банков
УрБК, Москва, 27.04.2021. На 31 марта в России действовало 398 кредитных организаций (в том числе 357 банков). Об этом ...23.11.2020 Эксперты прогнозируют лишение лицензий 35 российских банков
УрБК, Москва, 23.11.2020. До 35 банков в России за год могут столкнуться с дефолтом и потерей лицензии. Об этом ...29.03.2017 Банк России за год отозвал 55 банковских лицензий на основании данных Росфинмониторинга
УрБК, Москва, 29.03.2017. Банк России в 2016 году отозвал 55 банковских лицензий с использованием материалов ...