«Эксперт РА»: Совокупная прибыль российских банков в 2024 году достигнет 2,8 трлн рублей

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ЦБ спрогнозировал прибыль российских банков в 2024 году на уровне 2,3-2,8 трлн рублей

УрБК, Москва, 01.03.2024. Прибыль российских банков по итогам 2024 года может составить 2,3-2,8 трлн руб., заявила ...

Прибыль российских банков в 2024 году может составить 2,3-2,8 трлн рублей

УрБК, Москва, 30.01.2024. Прибыль российских банков в 2024 году может составить от 2,3 до 2,8 трлн руб. Такой прогноз ...

В ЦБ спрогнозировали прибыль российских банков в 2024 году на уровне 2 трлн рублей

В 2024 году прибыль российских банков может составить более 2 трлн руб., что на 40% меньше ожидаемой прибыли по итогам ...

В ЦБ спрогнозировали прибыль российских банков в 2024 году на уровне 2 трлн рублей

УрБК, Москва, 25.12.2023. В 2024 году прибыль российских банков может составить более 2 трлн руб., что на 40% меньше ...

Российским банкам прогнозируют прибыль от 2,4 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. По итогам 2023 года чистая прибыль российских банков может составить 2,4-2,6 трлн руб. ...