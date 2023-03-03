Российским банкам прогнозируют прибыль от 2,4 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. По итогам 2023 года чистая прибыль российских банков может составить 2,4-2,6 трлн руб. Для сравнения: прошлый рекорд был поставлен в 2021 году и составил 2,37 трлн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе прогноза рейтингового агентства НКР.
Отмечается, что вырастет маржинальность сектора и объем доходных активов, а стоимость риска снизится. Прогнозу также способствовали итоги I квартала: согласно данным ЦБ, банки в этот период заработали 881 млрд руб. В связи со стабильной ситуацией со стоимостью фондирования, эксперты ожидают, что чистая процентная маржа банков будет на уровне 4,3-4,6%.
Ключевым драйвером роста станет увеличение кредитования малых и средних предприятий. НКР ожидает ускорение необеспеченного кредитования в связи с восстановлением потребительского доверия в экономике. Но в ипотеке может возникнуть пауза из-за роста стоимости кредитов и ужесточения регулирования. Аналитики предполагают, что в 2023 году банки выдадут примерно 5 трлн руб. ипотечных кредитов, а кредитный портфель вырастет на 15-16%.
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