В Железнодорожном районе Екатеринбурга построят два детских сада на 650 мест

В трех районах Екатеринбурга в ближайшие годы будет построено три школы и пять детских садов для 5 тыс. детей

В Екатеринбурге в Железнодорожном районе к 2035 году построят два детсада и школу

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга построят два детсада и школу. Об этом сообщает ...