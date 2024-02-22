В Железнодорожном районе Екатеринбурга построят два детских сада на 650 мест

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты межевания территории в трех районах ...09.02.2024 В Екатеринбурге в Железнодорожном районе к 2035 году построят два детсада и школу
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга построят два детсада и школу. Об этом сообщает ...08.02.2024 В Верх-Исетском районе Екатеринбурга построят два детских общеобразовательных учреждения на 950 мест
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в ближайшие годы будут построены детская школа ...16.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории для создания нового микрорайона на севере муниципалитета
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории ...07.09.2021 Администрация Екатеринбурга планирует строительство двух детских садов по 350 мест
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2021. В городскую думу Екатеринбурга внесен проект изменений правил землепользования и ...