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Вчера, 17:21

В Железнодорожном районе Екатеринбурга построят два детских сада на 650 мест

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга в ближайшие годы будет построено два детских сада на 650 мест. Они появятся в рамках развития социальной инфраструктуры в данном районе города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Строительство будет осуществляться в рамках проекта межевания территории, который подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Планируется, что освоение территории в границах улиц Расточной — Монтажников — Маневровой — Билимбаевской будет реализовано в три этапа. В первую очередь здесь планируется строительство дошкольного учреждения на 300 мест, а также многоэтажных жилых домов с подземным и наземным паркингом. Заключительным этапом станет строительство второго детского сада на 350 мест.

Площадь земельного участка, который будет освоен под новый жилой квартал с дошкольными учреждениями, составляет более 1,7 тыс. кв. м.
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