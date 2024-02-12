Центробанк представил новый интернет-сервис по поиску информации об участниках рынка

УрБК, Москва, 12.02.2024. МВД РФ возбудило против организаторов финансовых пирамид и нелегальных финансовых организаций ...17.07.2023 За полгода в России обнаружено почти 2,5 тыс. финансовых пирамид и нелегальных экономических субъектов
УрБК, Москва, 17.07.2023. За январь-июнь 2023 года в России выявлены 1,1 тыс. финансовых пирамид, 850 нелегальных ...19.04.2023 Центробанк в I квартале выявил более 400 финансовых пирамид
Сотрудники Банка России в I квартале выявили 427 финансовых пирамид. Это на 6% больше, чем за аналогичный период ...19.04.2023 Центробанк в I квартале выявил более 400 финансовых пирамид
УрБК, Москва, 19.04.2023. Сотрудники Банка России в I квартале выявили 427 финансовых пирамид. Это на 6% больше, чем за ...19.05.2021 Банк России в I квартале выявил 85 финансовых пирамид и 144 нелегальных кредитора
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. По итогам I квартала 2021 года Банк России выявил 85 финансовых пирамид и 144 ...