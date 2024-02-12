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Вчера, 17:04

Центробанк представил новый интернет-сервис по поиску информации об участниках рынка

УрБК, Москва, 04.03.2024. ЦБ РФ представил новый веб-сервис, предоставляющий информацию об участниках финансового рынка РФ.

На сайте можно будет получить следующую информацию, актуальную на 23.59 предыдущих суток: общие сведения об участниках финансового рынка (УФР) (наименование, регистрационные данные, контактная информация и другое), информацию о наличии права (лицензии) на осуществление деятельности на финансовом рынке, сведения о подразделениях кредитных организаций.

Ранее УрБК писал о том, что в 2023 году ЦБ выявил более 5,7 тыс. финансовых пирамид и нелегальных организаций в России, что на 15,5% больше, чем годом ранее. МВД России возбудило против организаторов финансовых пирамид и нелегальных финансовых организаций в течение 2023 года более 125 уголовных дел, воспользовавшись информацией, предоставленной Центробанком.
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