Центробанк представил новый интернет-сервис по поиску информации об участниках рынка

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По информации Центробанка в 2023 году было возбуждено 125 уголовных дел по фактам организации финансовых пирамид

УрБК, Москва, 12.02.2024. МВД РФ возбудило против организаторов финансовых пирамид и нелегальных финансовых организаций ...

За полгода в России обнаружено почти 2,5 тыс. финансовых пирамид и нелегальных экономических субъектов

УрБК, Москва, 17.07.2023. За январь-июнь 2023 года в России выявлены 1,1 тыс. финансовых пирамид, 850 нелегальных ...

Центробанк в I квартале выявил более 400 финансовых пирамид

Сотрудники Банка России в I квартале выявили 427 финансовых пирамид. Это на 6% больше, чем за аналогичный период ...

Центробанк в I квартале выявил более 400 финансовых пирамид

УрБК, Москва, 19.04.2023. Сотрудники Банка России в I квартале выявили 427 финансовых пирамид. Это на 6% больше, чем за ...

Банк России в I квартале выявил 85 финансовых пирамид и 144 нелегальных кредитора

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. По итогам I квартала 2021 года Банк России выявил 85 финансовых пирамид и 144 ...