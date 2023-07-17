По информации Центробанка в 2023 году было возбуждено 125 уголовных дел по фактам организации финансовых пирамид

УрБК, Москва, 12.02.2024. МВД РФ возбудило против организаторов финансовых пирамид и нелегальных финансовых организаций в течение 2023 года более 125 уголовных дел, воспользовавшись информацией, предоставленной Центробанком. Об этом сообщает официальный Telegram-канал регулятора.



В 2023 году ЦБ выявил более 5,7 тыс. финансовых пирамид и нелегальных организаций в России, что на 15,5% больше, чем годом ранее. В частности, число обнаруженных финансовых пирамид выросло на 46% по сравнению с 2022 годом, нелегальных кредиторов — на 9%.



Банк России заблокировал более 11,2 тыс. интернет-ресурсов нелегальных финансовых организаций, в том числе свыше 3 тыс. страниц, каналов и чат-ботов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере Telegram.