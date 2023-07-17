УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:04

По информации Центробанка в 2023 году было возбуждено 125 уголовных дел по фактам организации финансовых пирамид

УрБК, Москва, 12.02.2024. МВД РФ возбудило против организаторов финансовых пирамид и нелегальных финансовых организаций в течение 2023 года более 125 уголовных дел, воспользовавшись информацией, предоставленной Центробанком. Об этом сообщает официальный Telegram-канал регулятора.

В 2023 году ЦБ выявил более 5,7 тыс. финансовых пирамид и нелегальных организаций в России, что на 15,5% больше, чем годом ранее. В частности, число обнаруженных финансовых пирамид выросло на 46% по сравнению с 2022 годом, нелегальных кредиторов — на 9%.

Банк России заблокировал более 11,2 тыс. интернет-ресурсов нелегальных финансовых организаций, в том числе свыше 3 тыс. страниц, каналов и чат-ботов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере Telegram.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.07.2023 За полгода в России обнаружено почти 2,5 тыс. финансовых пирамид и нелегальных экономических субъектов

УрБК, Москва, 17.07.2023. За январь-июнь 2023 года в России выявлены 1,1 тыс. финансовых пирамид, 850 нелегальных ...

19.04.2023 Центробанк в I квартале выявил более 400 финансовых пирамид

УрБК, Москва, 19.04.2023. Сотрудники Банка России в I квартале выявили 427 финансовых пирамид. Это на 6% больше, чем за ...

19.10.2022 В России за девять месяцев выявлено около 1,5 тыс. финансовых пирамид

Банк России за январь-сентябрь 2022 года обнаружил более 3,5 тыс. организаций с признаками нелегальной деятельности. В ...

19.05.2021 Банк России в I квартале выявил 85 финансовых пирамид и 144 нелегальных кредитора

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. По итогам I квартала 2021 года Банк России выявил 85 финансовых пирамид и 144 ...

10.02.2021 ЦБ в 2020 году выявил более 200 компаний с признаками финансовых пирамид

УрБК, Москва, 10.02.2021. В 2020 году Банк России выявил более 1,5 тыс. организаций с признаками незаконной ...

Популярные новости
19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей24.01.2024Екатерина Спирина: Мы строим кварталы и насыщаем их инфраструктурой
Архив новостей
Февраль 2024 (268)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18