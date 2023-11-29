ЦБ РФ выявил более 2 тыс. финансовых пирамид за 9 месяцев 2023 года

Материалы по теме

Центробанк РФ выявил более 2 тыс. финансовых пирамид в III квартале 2023 года

В III квартале 2023 года Банк России выявил около 4,2 тыс. субъектов нелегальной деятельности на финансовом рынке, ...

Центробанк РФ выявил более 2 тыс. финансовых пирамид в III квартале 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. В III квартале 2023 года Банк России выявил около 4,2 тыс. субъектов нелегальной ...

Центробанк в I квартале выявил более 400 финансовых пирамид

Сотрудники Банка России в I квартале выявили 427 финансовых пирамид. Это на 6% больше, чем за аналогичный период ...

Центробанк в I квартале выявил более 400 финансовых пирамид

УрБК, Москва, 19.04.2023. Сотрудники Банка России в I квартале выявили 427 финансовых пирамид. Это на 6% больше, чем за ...

ЦБ в 2020 году выявил более 200 компаний с признаками финансовых пирамид

УрБК, Москва, 10.02.2021. В 2020 году Банк России выявил более 1,5 тыс. организаций с признаками незаконной ...