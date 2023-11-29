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ЦБ РФ выявил более 2 тыс. финансовых пирамид за 9 месяцев 2023 года

УрБК, Москва, 14.12.2023. В январе-сентябре 2023 года Центробанк выявил 2 тыс. 176 финансовых пирамид, что на 47% больше, чем в аналогичный период 2022 года, пишут «Известия».

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост этого показателя составил 250%. «Доля финпирамид в общем числе нелегальных компаний и мошеннических схем составила более половины, практически все они действуют в интернете (98%). Остальная часть — нелегальные кредиторы, профучастники рынка ценных бумаг и операторы инвестплатформ, а также лжестраховщики», — пишет издание.

Эксперты ЦБ РФ связывают рост количества финансовых пирамид с повышением интереса россиян к поиску дополнительных доходов на фоне современной ситуации в российской экономике. Большая часть выявленных пирамид представляет собой небольшие анонимные псевдоинвестиционные проекты в соцсетях.

В Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров «Известиям» заявили, что озвученное ЦБ количество выявленных финпирамид является абсолютным историческим рекордом.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области за первые три квартала 2023 года специалисты ЦБ РФ выявили 20 финансовых организаций с признаками незаконной деятельности. Из них 80% — черные кредиторы. Также была выявлена одна финансовая пирамида.
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