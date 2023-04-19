Центробанк РФ выявил более 2 тыс. финансовых пирамид в III квартале 2023 года

Сотрудники Банка России в I квартале выявили 427 финансовых пирамид. Это на 6% больше, чем за аналогичный период ...19.04.2023 Центробанк в I квартале выявил более 400 финансовых пирамид
УрБК, Москва, 19.04.2023. Сотрудники Банка России в I квартале выявили 427 финансовых пирамид. Это на 6% больше, чем за ...19.10.2022 В России за девять месяцев выявлено около 1,5 тыс. финансовых пирамид
Банк России за январь-сентябрь 2022 года обнаружил более 3,5 тыс. организаций с признаками нелегальной деятельности. В ...19.05.2021 Банк России в I квартале выявил 85 финансовых пирамид и 144 нелегальных кредитора
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. По итогам I квартала 2021 года Банк России выявил 85 финансовых пирамид и 144 ...10.02.2021 ЦБ в 2020 году выявил более 200 компаний с признаками финансовых пирамид
УрБК, Москва, 10.02.2021. В 2020 году Банк России выявил более 1,5 тыс. организаций с признаками незаконной ...