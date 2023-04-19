Центробанк РФ выявил более 2 тыс. финансовых пирамид в III квартале 2023 года

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Центробанк в I квартале выявил более 400 финансовых пирамид

Сотрудники Банка России в I квартале выявили 427 финансовых пирамид. Это на 6% больше, чем за аналогичный период ...

Центробанк в I квартале выявил более 400 финансовых пирамид

УрБК, Москва, 19.04.2023. Сотрудники Банка России в I квартале выявили 427 финансовых пирамид. Это на 6% больше, чем за ...

В России за девять месяцев выявлено около 1,5 тыс. финансовых пирамид

Банк России за январь-сентябрь 2022 года обнаружил более 3,5 тыс. организаций с признаками нелегальной деятельности. В ...

Банк России в I квартале выявил 85 финансовых пирамид и 144 нелегальных кредитора

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ЦБ в 2020 году выявил более 200 компаний с признаками финансовых пирамид

УрБК, Москва, 10.02.2021. В 2020 году Банк России выявил более 1,5 тыс. организаций с признаками незаконной ...