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Центробанк РФ выявил более 2 тыс. финансовых пирамид в III квартале 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. В III квартале 2023 года Банк России выявил около 4,2 тыс. субъектов нелегальной деятельности на финансовом рынке, среди которых было более 2 тыс. финансовых пирамид. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илью Кочеткова.

«За девять месяцев 2023 года было выявлено около 4 тыс. 200 нелегальных субъектов, здесь не только компании — здесь и физлица, и нелегальные ресурсы. Среди них 2 тыс. 176 — финансовые пирамиды, 1 тыс. 326 — нелегальные кредиторы», — цитирует агентство представителя регулятора.

В течение трех кварталов 2023 года ЦБ заблокировал около 10 тыс. сайтов, с помощью которых велась нелегальная деятельность (большинство нелегальных действий совершается в интернете). 90 мер банк предпринял в рамках УК РФ. В реестр недобросовестных компаний за три квартала 2023 года Центробанк внес более 3,2 тыс. организаций. Всего там уже находится 11,5 тыс. компаний.
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