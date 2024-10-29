ЦБ за год выявил более 9 тыс. финансовых пирамид и других нелегальных организаций

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УрБК, Москва, 29.10.2024. Банк России за девять месяцев 2024 года обнаружил 3,4 тыс. организаций с признаками ...

По информации Центробанка в 2023 году было возбуждено 125 уголовных дел по фактам организации финансовых пирамид

УрБК, Москва, 12.02.2024. МВД РФ возбудило против организаторов финансовых пирамид и нелегальных финансовых организаций ...

Центробанк РФ выявил более 2 тыс. финансовых пирамид в III квартале 2023 года

В III квартале 2023 года Банк России выявил около 4,2 тыс. субъектов нелегальной деятельности на финансовом рынке, ...

Банк России в I квартале выявил 85 финансовых пирамид и 144 нелегальных кредитора

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. По итогам I квартала 2021 года Банк России выявил 85 финансовых пирамид и 144 ...

ЦБ в 2020 году выявил более 200 компаний с признаками финансовых пирамид

УрБК, Москва, 10.02.2021. В 2020 году Банк России выявил более 1,5 тыс. организаций с признаками незаконной ...