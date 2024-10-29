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Вчера, 17:25

ЦБ за год выявил более 9 тыс. финансовых пирамид и других нелегальных организаций

УрБК, Москва, 12.02.2024. Банк России за 2024 год выявил в стране более 9 тыс. финансовых пирамид и других нелегальных организаций, что в 1,6 раз больше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба ЦБ.

Среди выявленных незаконных организаций: финансовые пирамиды — более 5 тыс., нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг — 2 тыс., черные кредиторы — 1,5 тыс.

Рост числа нелегалов происходит в основном за счет финансовых пирамид в интернете и псевдоинвестиционных схем. Мошенники предлагают гражданам вложение в криптовалюту и выгодное приобретение акций. Клиентов они привлекают через социальные сети и телеграм-каналы, а также посредством холодного обзвона.

Для противодействия подобным организациям ЦБ публикует их список для предупреждения граждан. Благодаря информации главного регулятора было заблокировано мошеннических интернет-ресурсов — 17 тыс., возбуждено административных дел — более 650 тыс., принято других мер реагирования — около 1,2 тыс.

Также в прошлом году вступил в силу закон, разработанный при участии ЦБ, который ограничивает распространение недобросовестных предложений об инвестициях.
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