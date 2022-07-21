Специалисты Центробанка выявили в Свердловской области 20 нелегальных финансовых организаций

В Свердловской области в I полугодии 2022 года выявили 14 компаний, которые осуществляли незаконную деятельность по ...21.07.2022 В Свердловской области выявили 14 нелегальных ломбардов и МФО
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2022. В Свердловской области в I полугодии 2022 года выявили 14 компаний, которые ...15.02.2021 В Челябинской области в 2020 году выявлено 25 нелегальных кредитных организаций
УрБК, Челябинск, 15.02.2021. В Челябинской области по итогам 2020 года выявлено 25 нелегальных организаций, которые ...15.02.2021 В Свердловской области в 2020 году выявлено 13 нелегальных кредитных организаций
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. В Свердловской области по итогам 2020 года выявлено 13 нелегальных организаций, которые ...19.02.2019 На Урале в 2018 году выявили 264 «черных» кредитора
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2019. В 2018 году на Урале было выявлено около 300 организаций, оказывающих услуги ...