Специалисты Центробанка выявили в Свердловской области 20 нелегальных финансовых организаций

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. В Свердловской области за первые три квартала 2023 года специалисты ЦБ РФ выявили 20 финансовых организаций с признаками незаконной деятельности. Из них 80% — черные кредиторы. Также была выявлена одна финансовая пирамида, сообщает пресс-служба Уральского Главного управления Банка России.



«Финансовая пирамида работала под брендом «P2P Arbitration» и действовала от имени индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Свердловской области. Компания не имела офисов и работала онлайн. Она привлекала деньги населения под видом инвестиций, предлагая «выгодно» вложиться в покупку недвижимости и автомобилей. При том никакой хозяйственной деятельности не вела, гарантировала прибыль значительно выше рыночной, а доходы инвесторам обещала выплачивать за счет привлечения денег новых клиентов», — рассказал заместитель начальника Уральского Главного управления Банка России Максим Артемьев.



В настоящий момент все выявленные нелегальные участники финансового рынка внесены в предупредительный список на сайте Банка России. При этом в целом по стране за тот же период специалисты регулятора выявили более 2 тыс. пирамид, 98% из них работали в интернете.