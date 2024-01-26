Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил программу капремонтов школ в 2024 году до 18 зданий

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Согласно изменениям свердловской региональной программы модернизации систем ...11.01.2024 В 2024 году 15 свердловских муниципалитетов получат 2,2 млрд рублей субсидий на дорожные работы
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал правительству региона поручение направить ...09.11.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил проект областного бюджета на 2024 год в Законодательное собрание региона
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил проект бюджета на 2024 год в ...17.08.2023 В Свердловской области размер взноса на капремонт в 2024 году не изменится
В Свердловской области в 2024 году размер взноса за капитальный ремонт в многоквартирных домах не изменится. Такое ...17.08.2023 В Свердловской области размер взноса на капремонт в 2024 году не изменится
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области в 2024 году размер взноса за капитальный ремонт в ...