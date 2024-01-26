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Вчера, 12:43

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил программу капремонтов школ в 2024 году до 18 зданий

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В перечень свердловских школ, в которых в 2024 году запланированы капитальные ремонты, по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева было добавлено еще три здания. Таким образом, всего в 2024 году на территории Среднего Урала будет отремонтировано 18 школ, сообщает департамент информполитики области.

Капремонты в 15 свердловских школах планируется провести в рамках федеральной программы «Модернизация систем образования», на это было выделено порядка 1,1 млрд руб. из консолидированного бюджета. За счет средств областного бюджета (выделено более 40 млрд руб.) по поручению Е. Куйвашева в 2024 году отремонтируют общеобразовательную школу № 1 имени Н.К. Крупской в Нижнем Тагиле, школу в деревне Речкалова (Ирбитский район) и школу № 6 в Верхней Салде.
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