Российский союз налогоплательщиков и Союз председателей общественных советов при УФНС в УрФО подписали соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. В январе в Екатеринбурге и Свердловской области более 600 старшеклассников посетили ...08.11.2023 Свердловское УФНС предупредило налогоплательщиков о звонках мошенников по поводу продажи их персональных данных
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Свердловской области сообщает о ...16.10.2023 В Свердловской области мошенники рассылают электронные письма от имени регионального УФНС
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Свердловской области предупреждает ...14.11.2022 В Екатеринбурге подписали договор о сотрудничестве между общественными советами при региональных Управлениях ФНС регионов УрФО
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2022. В Екатеринбурге состоялось подписание соглашения «О взаимодействии, сотрудничестве ...01.06.2016 За I квартал свердловские налогоплательщики уменьшили убытки на 0,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2016. В Свердловской области 168 налогоплательщиков за январь-март 2016 года самостоятельно ...