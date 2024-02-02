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Вчера, 16:23

Российский союз налогоплательщиков и Союз председателей общественных советов при УФНС в УрФО подписали соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Представители Российского союза налогоплательщиков и Союза председателей общественных советов при УФНС в УрФО заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось в рамках круглого стола в Госдуме РФ, сообщает пресс-служба свердловского подразделения ФНС России.

Инициатором встречи, посвященной вопросам налоговой политики и финансовой грамотности населения, выступил Общественный совет при Управлении ФНС России по Свердловской области, который также организовал работу Межрегионального Налогового форума в ноябре 2023 года в Екатеринбурге.

В ходе заседания общественники обсудили актуальные задачи в рамках взаимодействия бизнеса и власти по совершенствованию налогового законодательства. Также участники подняли вопросы налоговой политики и налогового администрирования, автоматизации и цифровизации в налоговой сфере, развития и совершенствования взаимодействия налоговой службы и бизнес-сообщества, организации региональных отделений Российского союза налогоплательщиков, реализации программ и проектов по повышению налоговой грамотности.

Председатель Общественного совета при УФНС России по Свердловской области Анатолий Филиппенков поделился многолетним опытом работы Совета и уникальным просветительским проектом «Истории успеха предпринимателей Урала», который реализуется в Екатеринбурге при поддержке Совета и УФНС России по Свердловской области.
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