Российский союз налогоплательщиков и Союз председателей общественных советов при УФНС в УрФО подписали соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Представители Российского союза налогоплательщиков и Союза председателей общественных советов при УФНС в УрФО заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось в рамках круглого стола в Госдуме РФ, сообщает пресс-служба свердловского подразделения ФНС России.



Инициатором встречи, посвященной вопросам налоговой политики и финансовой грамотности населения, выступил Общественный совет при Управлении ФНС России по Свердловской области, который также организовал работу Межрегионального Налогового форума в ноябре 2023 года в Екатеринбурге.



В ходе заседания общественники обсудили актуальные задачи в рамках взаимодействия бизнеса и власти по совершенствованию налогового законодательства. Также участники подняли вопросы налоговой политики и налогового администрирования, автоматизации и цифровизации в налоговой сфере, развития и совершенствования взаимодействия налоговой службы и бизнес-сообщества, организации региональных отделений Российского союза налогоплательщиков, реализации программ и проектов по повышению налоговой грамотности.



Председатель Общественного совета при УФНС России по Свердловской области Анатолий Филиппенков поделился многолетним опытом работы Совета и уникальным просветительским проектом «Истории успеха предпринимателей Урала», который реализуется в Екатеринбурге при поддержке Совета и УФНС России по Свердловской области.