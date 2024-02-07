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Вчера, 14:22

Музей советского быта в Екатеринбурге переехал в «Городок чекистов»

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Музей советского быта «Сделано в СССР» нашел новое помещение по адресу проспект Ленина, 69 (квартал «Городок чекистов»). Об этом написала директор музея Ирина Светоносова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Совсем скоро встретим вас на Ленина, 69 в городке Чекистов», — написала И. Светоносова. По ее словам, в экспозиции появится несколько новых локаций.

Ранее музей располагался в помещении бывшего печатного цеха в Екатеринбурге на улице Чебышева, 4, однако новый собственник разорвал с музеем контракт на аренду.
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