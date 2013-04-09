Новый собственник расторг договор аренды с Музеем советского быта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2013. Около десяти вооруженных людей ворвались сегодня утром в клуб «NRG-sport» и выгнали ...07.12.2009 Пермская «Хромая лошадь» оказалась военной
Как сообщает сегодня пермская газета «Новый компаньон» со ссылкой на руководителя краевого управления Росимущества ...01.12.2009 Адвокат «Адвокатского бюро 35» Елена Cпирина: Мы намерены обжаловать решение суда по делу Уральского минералогического музея вплоть до Высшего арбитражного суда
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2009. Арбитражный суд Свердловской области обязал Уральский минералогический музей, чьи ...13.08.2009 Арбитражный суд признал недействительным договор аренды нежилых помещений, заключенный ФГОУ ВПО «Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского» с ООО «Мост», ОАО «Связной Урал», ООО «Туристическая компания «Река желаний»
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2009. Арбитражный суд Свердловской области частично удовлетворил иск заместителя прокурора ...27.04.2009 ФГУП «ПО «Уральский оптико-механический завод» уличено в нарушении законодательства при заключении договора аренды помещения
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2009. Признан недействительным договор аренды между ФГУП «ПО «Уральский оптико-механический ...