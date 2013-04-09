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Новый собственник расторг договор аренды с Музеем советского быта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. С 31 мая 2024 года новый собственник помещения бывшего печатного цеха в Екатеринбурге на улице Чебышева, 4 расторгает договор аренды с Музеем советского быта, который занимает данное помещение в настоящее время. Об этом основатель музея Ирина Светоносова написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В конце 2023 года сменился собственник помещения, у которого свои планы на него. Договор аренды будет расторгнут с 31 мая 2024 года. Нас попросили освободить помещение. Это бизнес, ничего более», — указала И. Светоносова причину прекращения работы музея.

В настоящее время команда Музея советского быта находится в поиске нового помещения. Пользователи соцсети в комментариях выразили сочувствие И. Светоносовой.
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