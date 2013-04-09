Новый собственник расторг договор аренды с Музеем советского быта в Екатеринбурге

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Споры вокруг аренды помещения фитнес-центра «NRG-sport» продолжаются

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2013. Около десяти вооруженных людей ворвались сегодня утром в клуб «NRG-sport» и выгнали ...

Пермская «Хромая лошадь» оказалась военной

Как сообщает сегодня пермская газета «Новый компаньон» со ссылкой на руководителя краевого управления Росимущества ...

Адвокат «Адвокатского бюро 35» Елена Cпирина: Мы намерены обжаловать решение суда по делу Уральского минералогического музея вплоть до Высшего арбитражного суда

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2009. Арбитражный суд Свердловской области обязал Уральский минералогический музей, чьи ...

Арбитражный суд признал недействительным договор аренды нежилых помещений, заключенный ФГОУ ВПО «Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского» с ООО «Мост», ОАО «Связной Урал», ООО «Туристическая компания «Река желаний»

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2009. Арбитражный суд Свердловской области частично удовлетворил иск заместителя прокурора ...

ФГУП «ПО «Уральский оптико-механический завод» уличено в нарушении законодательства при заключении договора аренды помещения

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2009. Признан недействительным договор аренды между ФГУП «ПО «Уральский оптико-механический ...