В Екатеринбурге предложение на первичном рынке жилья за год выросло на 117%

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость жилья на первичном рынке в январе-ноябре 2023 года ...10.08.2023 В Челябинске предложение квартир на вторичном рынке за месяц снизилось на 4%
УрБК, Челябинск, 10.08.2023. Средняя цена жилья на вторичном рынке недвижимости Челябинска в июле 2023 года составила ...09.08.2023 Предложение на первичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросло на 51%
Средняя цена жилья на первичном рынке недвижимости Екатеринбурга в июле 2023 года составила 5,3 млн руб. За месяц этот ...09.08.2023 Предложение на первичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросло на 51%
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Средняя цена жилья на первичном рынке недвижимости Екатеринбурга в июле 2023 года ...30.06.2023 В Челябинске спрос на недвижимость на первичном рынке за квартал снизился на 5%
УрБК, Челябинск, 30.06.2023. В Челябинске средняя стоимость объектов на первичном рынке жилья во II квартале 2023 года ...