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Вчера, 12:42

В Екатеринбурге предложение на первичном рынке жилья за год выросло на 117%

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. В Екатеринбурге спрос на рынке новостроек в феврале 2024 года вырос на 3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Предложение на этом рынке, в свою очередь, увеличилось за год на 117%.

Срок экспозиции объектов в новостройках Екатеринбурга в феврале этого года составил 131 день, снизившись за год на 3%.

Что касается «вторички», спрос на этом рынке уральской столицы за год уменьшился на 18%, предложение — на 8%. Срок экспозиции объектов вырос на 9%, составив 116 дней.

По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Еремкина, за год интерес к объектам в новостройках в целом по стране сократился в среднем на 11%, цены выросли на 11%, но сроки продаж объектов уменьшились по всем форматам жилья. Он считает, что причиной такой динамики является большая уверенность покупателей — теперь люди целенаправленно смотрят объекты для приобретения, а не просто мониторят ситуацию на будущее.
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