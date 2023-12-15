В Екатеринбурге предложение на первичном рынке жилья за год выросло на 117%

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. В Екатеринбурге спрос на рынке новостроек в феврале 2024 года вырос на 3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Предложение на этом рынке, в свою очередь, увеличилось за год на 117%.



Срок экспозиции объектов в новостройках Екатеринбурга в феврале этого года составил 131 день, снизившись за год на 3%.



Что касается «вторички», спрос на этом рынке уральской столицы за год уменьшился на 18%, предложение — на 8%. Срок экспозиции объектов вырос на 9%, составив 116 дней.



По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Еремкина, за год интерес к объектам в новостройках в целом по стране сократился в среднем на 11%, цены выросли на 11%, но сроки продаж объектов уменьшились по всем форматам жилья. Он считает, что причиной такой динамики является большая уверенность покупателей — теперь люди целенаправленно смотрят объекты для приобретения, а не просто мониторят ситуацию на будущее.