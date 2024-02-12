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Вчера, 12:00

Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос почти на 50%

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе 2024 года составил 26 млрд 264,3 млн руб., сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 49,4%.
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