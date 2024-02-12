Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос почти на 50%

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...12.02.2024 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос на 23,8%
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе-декабре 2023 года составил ...12.02.2024 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос на 23,8%
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...09.01.2024 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале вырос на 23,5%
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...01.09.2023 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-июле вырос на 23,6%
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе-июле 2023 года составил ...