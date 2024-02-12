Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе 2024 года составил 26 млрд 264,3 млн руб., сообщает Свердловскстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 49,4%.

Материалы по теме

Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос почти на 50%

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...

Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос на 23,8%

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе-декабре 2023 года составил ...

Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос на 23,8%

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...

Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале вырос на 23,5%

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...

Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-июле вырос на 23,6%

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе-июле 2023 года составил ...