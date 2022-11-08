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Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-декабре 2022 года вырос на 4%

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе-декабре 2022 года составил 329,3 млрд руб., сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 4%.

Отметим, что в 2022 году на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 942,6 тыс. кв. м. жилья.

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