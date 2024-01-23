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Официальный курс доллара США снизился на 1 руб., евро — на 90 коп.

УрБК, Москва, 01.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 марта 2024 года. Курс доллара США снизился на 1,02 руб., до 90,84 руб., евро — на 90,53 коп., до 98,54 руб.
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