Официальный курс доллара США снизился на 81 коп., евро — на 73 коп.

УрБК, Москва, 06.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 марта 2024 года. Курс доллара ...01.03.2024 Официальный курс доллара США снизился на 1 руб., евро — на 90 коп.
УрБК, Москва, 01.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 марта 2024 года. Курс доллара ...27.02.2024 Официальный курс доллара США снизился на 11 коп., евро — на 26 коп.
УрБК, Москва, 27.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 февраля 2024 года. Курс ...19.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 7 коп., евро — на 20 коп.
УрБК, Москва, 19.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 января 2024 года. Курс ...17.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 3 коп., евро — на 46 коп.
УрБК, Москва, 17.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 января 2024 года. Курс ...