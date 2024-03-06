Официальный курс доллара США снизился на 81 коп., евро — на 73 коп.

УрБК, Москва, 07.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 марта 2024 года. Курс доллара США снизился на 81,92 коп., до 90,34 руб., евро — на 73,49 коп., до 98,20 руб.