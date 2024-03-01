Официальный курс доллара США снизился на 19 коп., евро — на 16 коп.

УрБК, Москва, 06.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 марта 2024 года. Курс доллара США снизился на 19,30 коп., до 91,16 руб., евро — на 16,95 коп., до 98,93 руб.