Официальный курс доллара США снизился на 12 коп., евро — вырос на 26 коп.

УрБК, Москва, 12.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 марта 2024 года. Курс доллара США снизился на 12 коп., до 90,63 руб., евро — вырос на 26 коп., до 99,13 руб.