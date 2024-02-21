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Вчера, 09:21

Официальный курс доллара США снизился на 12 коп., евро — вырос на 26 коп.

УрБК, Москва, 12.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 марта 2024 года. Курс доллара США снизился на 12 коп., до 90,63 руб., евро — вырос на 26 коп., до 99,13 руб.
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