Временные моратории на проверки бизнеса в России отменят в 2025 году

УрБК, Москва, 15.12.2023. Правительство РФ продлило запрет на проведение внеплановых проверок бизнеса со стороны ...

Правительство РФ продлило мораторий на внеплановые проверки бизнеса до конца 2024 года

Издержки бизнеса и социальных организаций от проведения проверок за три года сократились почти в 10 раз

УрБК, Москва, 13.12.2023. Издержки бизнеса и организаций социальной сферы от проведения контрольных мероприятий в 2022 ...