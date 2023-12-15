Временные моратории на проверки бизнеса в России отменят в 2025 году

УрБК, Москва, 15.12.2023. Правительство РФ продлило запрет на проведение внеплановых проверок бизнеса со стороны ...13.12.2023 Издержки бизнеса и социальных организаций от проведения проверок за три года сократились почти в 10 раз
УрБК, Москва, 13.12.2023. Издержки бизнеса и организаций социальной сферы от проведения контрольных мероприятий в 2022 ...22.11.2023 Президент РФ Владимир Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса в 2024 году
Президент РФ Владимир Путин предложил председателю российского правительства Михаилу Мишустину продлить мораторий на ...22.11.2023 Президент РФ Владимир Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса в 2024 году
УрБК, Москва, 22.11.2023. Президент РФ Владимир Путин предложил председателю российского правительства Михаилу ...04.12.2014 Президент РФ предлагает максимально снять ограничения для бизнеса со стороны госорганов
УрБК, Москва, 04.12.2014. Президент РФ Владимир Путин предлагает максимально снять ограничения для бизнеса со стороны ...