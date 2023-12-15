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Вчера, 17:41

Временные моратории на проверки бизнеса в России отменят в 2025 году

УрБК, Москва, 29.02.2024. С 1 января 2025 года временные моратории на проверки бизнеса в России со стороны надзорных органов будут заменены риск-ориентированным подходом, который будет закреплен законодательно. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.

Напомним, что моратории на плановые и внеплановые проверки бизнеса были введены в 2022 году для контрсанкционной поддержки российского бизнеса. По словам В. Путина, мера вполне себя оправдала.

«Считаю возможным с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса и вместо этого с учетом наработанного опыта полностью перейти на риск-ориентированный подход, закрепив его законодательно. Там, где риски отсутствуют, надо применять профилактические меры и таким образом минимизировать число проверок», — заявил глава государства.
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