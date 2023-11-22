Издержки бизнеса и социальных организаций от проведения проверок за три года сократились почти в 10 раз

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса в 2024 году

УрБК, Москва, 28.03.2022. Генеральная прокуратура России отменила около 200 тыс. проверок бизнеса, запланированных на ...

УрБК, Москва, 11.09.2020. Минэкономразвития РФ предложило продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса до ...

Борис Титов: Издержки государства и бизнеса по проверкам в России составляют 1,8% ВВП

УрБК, Москва, 27.05.2014. Издержки государства и бизнеса на проведение проверок в России составляют около 1,8% ВВП. ...