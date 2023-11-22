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Вчера, 12:23

Издержки бизнеса и социальных организаций от проведения проверок за три года сократились почти в 10 раз

УрБК, Москва, 13.12.2023. Издержки бизнеса и организаций социальной сферы от проведения контрольных мероприятий в 2022 году составили 35 млрд руб. При этом на компании пришлось 22 млрд руб., на объекты соцсферы — 13 млрд руб. По сравнению с 2019 годом объем издержек снизился почти в 10 раз (336 млрд руб.), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов Центра стратегических разработок (ЦСР).

В 2019 году издержки бизнеса и соцсферы составляли 299 млрд руб. и 37 млрд руб. соответственно.

По данным ЦСР, самое большое влияние на сокращение издержек оказал мораторий на плановые проверки, введенный в марте 2022 года для контрсанкционной поддержки бизнеса. Также с прошлого года действует мораторий на внеплановые проверки компаний госорганами. Кроме того, сыграл свою роль переход от контроля к профилактике нарушений.

В Центре стратегических разработок отмечают, что значительные издержки от проверок по-прежнему приходятся на оптовую и розничную торговлю. Так, несмотря на низкий и умеренный риск нарушений, за 2022 год они составили почти 3,8 млрд руб.

Отмечается, что в оценке учитывались количество проверок, их средняя продолжительность и число сотрудников, отвлекаемых при проведении контрольных мероприятий, а также средняя зарплата в России и стоимость аутсорсинга персонала для подготовки к проверкам.
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