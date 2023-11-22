Издержки бизнеса и социальных организаций от проведения проверок за три года сократились почти в 10 раз

УрБК, Москва, 22.11.2023. Президент РФ Владимир Путин предложил председателю российского правительства Михаилу ...28.03.2022 Генпрокуратура РФ отменила около 200 тыс. плановых проверок предпринимателей
УрБК, Москва, 28.03.2022. Генеральная прокуратура России отменила около 200 тыс. проверок бизнеса, запланированных на ...11.09.2020 Минэкономразвития предложило продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса
УрБК, Москва, 11.09.2020. Минэкономразвития РФ предложило продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса до ...18.08.2020 Минфин РФ предложил возобновить внеплановые таможенные проверки с 1 сентября
УрБК, Москва, 18.08.2020. Минфин РФ планирует возобновить внеплановые выездные таможенные проверки бизнеса с 1 сентября ...27.05.2014 Борис Титов: Издержки государства и бизнеса по проверкам в России составляют 1,8% ВВП
УрБК, Москва, 27.05.2014. Издержки государства и бизнеса на проведение проверок в России составляют около 1,8% ВВП. ...