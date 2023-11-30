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Правительство РФ продлило мораторий на внеплановые проверки бизнеса до конца 2024 года

УрБК, Москва, 15.12.2023. Правительство РФ продлило запрет на проведение внеплановых проверок бизнеса со стороны контролирующих организаций до конца 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале российского кабинета министров.

«Мораторий уже себя хорошо зарекомендовал. Позволил серьезно, почти в пять раз, снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом. Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта», — цитирует Telegram-канал председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Напомним, что продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса в 2024 году предложил президент РФ Владимир Путин по итогам доклада зампреда правительства Дмитрия Григоренко на совещании у главы государства 22 ноября.

Запрет на плановые и внеплановые проверки предприятий правительство РФ ввело в марте 2022 года в качестве меры поддержки бизнеса. Исключения могут быть сделаны для объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска, для проверок, которые проводятся контрольными органами в случае угрозы жизни и здоровью граждан, безопасности страны, а также на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований.
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