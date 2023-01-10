Президент РФ Владимир Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса в 2024 году

УрБК, Москва, 22.11.2023. Президент РФ Владимир Путин предложил председателю российского правительства Михаилу ...10.01.2023 Мораторий на проверки бизнеса в России продлен до 2023 года
УрБК, Москва, 10.01.2023. Мораторий на проверки бизнеса продлен до конца 2023 года. Об этом сообщается в ...29.10.2020 Президент РФ предложил продлить льготы для сферы общепита из-за пандемии COVID-19
УрБК, Москва, 29.10.2020. В России могут продлить отсрочку по налогам и страховым взносам для пострадавших на фоне ...11.09.2020 Минэкономразвития предложило продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса
УрБК, Москва, 11.09.2020. Минэкономразвития РФ предложило продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса до ...24.10.2018 Президент РФ предложил продлить еще на два года надзорные каникулы для малого бизнеса
УрБК, Москва, 24.10.2018. Президент РФ Владимир Путин предложил продлить мораторий на плановые проверки по госконтролю ...