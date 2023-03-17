Президент РФ Владимир Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса в 2024 году

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Мораторий на проверки бизнеса в России продлен до 2023 года

УрБК, Москва, 10.01.2023. Мораторий на проверки бизнеса продлен до конца 2023 года. Об этом сообщается в ...

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