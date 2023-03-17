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Президент РФ Владимир Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса в 2024 году

УрБК, Москва, 22.11.2023. Президент РФ Владимир Путин предложил председателю российского правительства Михаилу Мишустину продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса официальными структурами в 2024 году. Глава кабинета министров инициативу поддержал, сообщает «Коммерсантъ».

«Мы об этом говорили. Прокурор (генеральный прокурор РФ — прим. ред.), я помню, предлагал больший срок. Думаю, что конечно да. Надо только определить срок», — цитирует М. Мишустина издание.

В ответ президент РФ отметил, что следует определить оптимальный срок, так как «прокуратура всегда предлагает больший срок». Исключение могут сделать для объектов чрезвычайно высокого риска.

Напомним, что мораторий на плановые и внеплановые проверки предприятий правительство РФ ввело в марте 2022 года в качестве меры поддержки бизнеса. Запрет на плановые проверки действует до 2030 года, а на внеплановые — продлили вначале на 2023 год, а сейчас могут пролонгировать еще на год.
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