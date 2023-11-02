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Вчера, 16:44

В Екатеринбурге аренда комнат за год подорожала на 15,7%

УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды комнат в феврале 2024 года составила 11 тыс. 465 руб. в месяц. За год этот показатель вырос на 15,7%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

С этим результатом Екатеринбург вошел в топ-10 рейтинга среди городов РФ. Самые дорогие съемные квартиры находятся в Москве (ставка аренды — 18,1 тыс. руб.), Якутске (17,4 тыс. руб.), Сочи (16 тыс. руб.), Московской области (15,2 тыс. руб.) и Хабаровске (14,6 тыс. руб.).

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, в целом по стране наблюдается повышение спроса на аренду комнат. Предложение на этом рынке, в свою очередь, сократилось на 63% за год.
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