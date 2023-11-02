В Екатеринбурге аренда комнат за год подорожала на 15,7%

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УрБК, Челябинск, 02.11.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды комнат составляет 7 тыс. 294 руб. за месяц. С апреля ...

В Челябинске стоимость аренды комнат в марте составила 6,7 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 28.03.2023. Стоимость аренды комнаты в Челябинске в марте этого года составила 6 тыс. 653 руб. в ...

Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. Средняя стоимость аренды комнаты в Екатеринбурге составляет 9 тыс. 572 руб. в месяц. С ...

Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 7,7%

Средняя стоимость аренды комнаты в Екатеринбурге составляет 9 тыс. 005 руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании ...

Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 7,7%

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2021. Средняя стоимость аренды комнаты в Екатеринбурге составляет 9 тыс. 005 руб. в месяц. Об ...