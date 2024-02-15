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Специалисты «МегаФона» на границе Европы и Азии под Екатеринбургом повысили скорость сигнала на 25%

УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. Специалисты «МегаФона» модернизировали существующее телеком-оборудование на кемпинге «Ямская слобода» под Екатеринбургом, недалеко от границы между Европой и Азией. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.

По статистике «МегаФона», ежедневно пользователи, находящиеся в районе кемпинга, потребляют объем трафика, сопоставимый примерно с 4,5 тыс. часов в режиме навигации в сервисах «Яндекс.Карты» или Google maps. В результате активации дополнительного высокочастотного слоя удалось добиться роста скорости примерно на 25% и обеспечить снижение перегрузок в уже существующих диапазонах сети 4G.

«Теперь Московский тракт обеспечен стабильным сигналом связи и быстрым мобильным интернетом. По результатам замеров, средние скорости передачи данных в районе кемпинга «Ямская слобода» достигают 35 Мбит/c, что позволяет качественно передавать фото-и видео-контент», — сообщил директор «МегаФона» по Свердловской области Алексей Женихов.

Он отметил, что с начала этого года технические мероприятия были проведены в 14 населенных пунктах области. Значительная доля проведенных работ пришлась на один из крупных городов региона — Первоуральск, где модернизировали базовые станции на улице Ленина и проспектах Ильича и Космонавтов.

В компании отмечают, что улучшение качества сигнала уже заметили пользователи мобильных услуг в Среднеуральске, Новоуральске, селе Кадниково и поселке Первомайский Сысертского района, поселках Кармак и Луговской Тугулымского района, селе Большебрусянское в Белоярском районе и других населенных пунктах.

Помимо высоких скоростей передачи данных, пользователям доступны звонки по технологии VoLTE (голосовые вызовы в 4G), которая отличается более высоким качеством передачи голоса без разрыва текущей интернет-сессии через сеть 4G.
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