Специалисты «МегаФона» на границе Европы и Азии под Екатеринбургом повысили скорость сигнала на 25%

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По итогам января 2024 года потребление интернет-трафика абонентами сотового оператора ...29.01.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в более чем 20 населенных пунктах Среднего Урала
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. Специалисты «МегаФона» провели работы по модернизации сети, которые позволили почти на ...15.11.2023 «МегаФон» установил новое оборудование в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Сотовая связь в екатеринбургском районе Академический стала стабильнее, а скорость ...01.08.2022 «МегаФон» улучшил качество интернета для 300 тыс. жителей Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. «МегаФон» обновил и установил новые 4G-станции в 31 населенном пункте Свердловской ...12.09.2014 ОАО «МегаФон» подключило к скоростным линиям связи еще 12 населенных пунктов Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2014. ОАО «МегаФон» реализовало проект по увеличению пропускной способности мобильных сетей и ...