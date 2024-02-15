На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала капуста

УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. С 19 по 26 февраля 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на капусту (на 3,83%, до 38,59 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на морковь (на 3,05%, до 48,29 руб. за кг), гречневую крупу (на 3,03%, до 101,41 руб. за кг), свеклу (на 2,89%, до 42,49 руб. за кг), свежие помидоры (на 2,24%, до 276,6 руб. за кг), а также на картофель (на 2,22%, до 24,71 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 2,65%, до 272,89 руб. за кг).