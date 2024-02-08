На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала капуста

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. С 5 по 12 февраля 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на капусту (на 5,93%, до 36,3 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на морковь (на 4,87%, до 46,34 руб. за кг), свеклу (на 3,39%, до 38,25 руб. за кг), свежие огурцы (на 2,79%, до 275,4 руб. за кг) и помидоры (на 2,35%, до 273,17 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на картофель (на 5,42%, до 24,83 руб. за кг), творог (на 2,84%, до 398,21 руб. за кг), а также на гречневую крупу (на 2,81%, до 99 руб. за кг).