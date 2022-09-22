На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. С 16 по 23 января 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 13,83%, до 215,86 руб. за кг).



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на репчатый лук (на 10,99%, до 42,85 руб. за кг), свеклу (на 6,98%, до 31,27 руб. за кг), капусту (на 6,57%, до 26,01 руб. за кг), свежие помидоры (на 6%, до 164,55 руб. за кг), сосиски и сардельки (на 6,07%, до 543,5 руб. за кг), картофель (на 3,57%, до 28,28 руб. за кг), морковь (на 2,78%, до 36,07 руб. за кг), а также на соль (на 1,7%, до 17,23 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на вареную колбасу (на 1,5%, до 470,16 руб. за кг), гречневую крупу (на 1,14%, до 110,76 руб. за кг), а также на творог (на 1,01%, до 409,9 руб. за кг).