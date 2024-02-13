Индекс мисселинга в российских банках снизился до 0,37 в 2023 году

УрБК, Москва, 29.02.2024. Мисселинг (недобросовестные продажи) в российских банках по итогам 2023 года снизился почти в два раза, сообщил официальный Telegram-канал Центробанка.



Индекс мисселинга (соотношение количества проверок к количеству выявленных в ходе них нарушений) российских банков в 2023 году составил 0,37 против 0,66 в 2022 году. «Сотрудники Банка России в прошлом году провели 265 проверок в 25 офисах кредитных организаций, а также 120 контрольных мероприятий (контрольных закупок)», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ.



Недобросовестные продажи в случае банков часто выглядят следующим образом: вместо вкладов клиентам предлагают другие инвестпродукты, не сообщая о возможных рисках (к примеру, об отсутствии гарантий получения дохода). По итогам надзорных действий ЦБ в 2023 году треть российских банков провела внутренние контрольные закупки, а одна страховая организация разорвала отношения с банком-агентом.