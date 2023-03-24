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Вчера, 12:40

ЦБ РФ девятый год подряд включает УБРиР в перечень значимых кредитных организаций

УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. ЦБ РФ в очередной раз включил Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в список значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. УБРиР стабильно находится в этом перечне с 2015 года, сообщает пресс-служба банка.

Всего в 2024 году в реестр вошли 18 банков и одна небанковская организация. В список входят участники рынка, которые, по данным регулятора, оказывают наибольший объем платежных услуг. Так, Центробанк учитывает количество выпущенных кредитных и дебетовых карт, операций с ними, денежных переводов, действующих банкоматов, а также эквайринговых терминалов.

Как отметил президент УБРиР Алексей Долгов, быть значимым на рынке платежных услуг — это один из важнейших критериев, подтверждающих устойчивость и надежность банка.

«Кроме того, этот статус фиксирует и технологическое лидерство: удобство переводов, простота платежей и оперативность выпуска карт. Благодарю команду УБРиР за профессионализм, который позволяет поддерживать высокий статус на рынке платежей на протяжении девяти лет», — отметил Алексей Долгов.

УБРиР является единственным банком Уральского региона в реестре кредитных организаций, признанных регулятором значимыми на рынке платежных услуг.
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