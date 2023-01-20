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Специалисты УБРиР отмечают увеличение выдачи дебетовых карт на 60% в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. В 2022 год клиенты оформили в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) больше дебетовых карт, чем годом ранее. Рост составил почти 60%, сообщает пресс-служба финансовой организации.

«Тренд на безналичные платежи сохраняется и с каждым годом только укрепляется. Мы увеличили количество выдач дебетовых карт за прошлый год более чем в половину: предлагали клиентам нашу флагманскую карту My Life, которая была разработана с учетом потребностей потребителей. Кроме того, мы расширили каналы продаж и возможностей получения карты», — подчеркнул управляющий директор центра развития бизнеса кредитных карт УБРиР Алексей Волошин.

Отметим, что в прошлом году клиенты стали чаще пользоваться дистанционными каналами для оформления и получения дебетовых карт. Так, в два раза выросли заявки через приложение УБРиР, и в три раза увеличилось число доставок, если сравнивать с 2021 годом.

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