Клиенты УБРиР в I полугодии 2023 года потратили на 6% больше средств на ежедневные покупки

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал выпуск Единой социальной карты ...14.06.2023 Выдача дебетовых карт в УБРиР в I квартале выросла на 15%
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил выдачи дебетовых карт. В I ...31.01.2023 Специалисты УБРиР отмечают увеличение выдачи дебетовых карт на 60% в 2022 году
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. В 2022 год клиенты оформили в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) больше ...10.01.2023 УБРиР расширил линейку дебетовых карт и предложил клиентам премиальную карту Mir Supreme
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил линейку дебетовых карт. У ...10.10.2022 УБРиР за год вдвое нарастил число выданных кредитных карт
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2022. Число выданных Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР) кредитных карт за ...