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Клиенты УБРиР в I полугодии 2023 года потратили на 6% больше средств на ежедневные покупки

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в I полугодии 2023 года потратили на 6% больше средств на ежедневные покупки. Традиционно больше всего транзакций проводится в супермаркетах и универсамах, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

«Интерес к покупкам у держателей наших карт постепенно возвращается к докризисным показателям. По отчетам ЦБ этот тренд фиксируется в целом по рынку. При дальнейшей стабилизации экономических условий и стимулирующих мер во втором полугодии прогнозируем дальнейшее укрепление потребительского спроса», — считает управляющий директор центра развития кредитных карт УБРиР Алексей Волошин.

Кроме того, в I полугодии УБРиР расширил линейку дебетовых карт. В частности, добавились карты для премиум-сегмента, а также появился региональный продукт — Единая социальная карта «Уралочка» (ЕСК «Уралочка»). Стоит добавить, что сейчас эту карту можно выпустить в юбилейном дизайне, посвященном 300-летию Екатеринбурга. Также для новых владельцев ЕСК «Уралочка» предусмотрен повышенный кешбэк 10% в категории «Театры, кино и другие развлечения». Акция действует до конца августа.

Алексей Волошин также отметил, что интерес к покупкам у клиентов стимулируют банковские кешбэк-системы и партнерские программы, где скидки предоставляют ритейлеры.

«У нас партнерская программа действует с мая 2022 года. За прошлый год количество ритейлеров выросло в четыре раза. На сегодня клиентам доступно более 3 тыс. предложений с кешбэком и промокодами», — сказал А. Волошин.

В топ-3 наиболее популярных у клиентов УБРиР ритейлеров вошли KazanExpress, «МВидео» и «Детский мир».
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