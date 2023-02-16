Клиенты УБРиР в 2022 году в три раза чаще стали заказывать доставку карт курьером

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в 2022 году стали чаще получать дебетовые карты курьерской службой. Количество доставок выросло в три раза, сообщает пресс-служба финансовой компании.



Так, в прошедшем году УБРиР запустил собственную курьерскую службу и расширил географию до 140 городов, в том числе там, где нет офисов банка. Как результат, среди всех каналов продаж дебетовых карт доля доставки выросла на 60%.



«Главным событием прошлого года стало то, что у нас появились свои собственные курьеры. Это помогло нам увеличить количество доставок и повысить качество услуги. Динамика сохраняется и в этом году: по итогам января мы уже перевыполнили план на 69% по количеству доставок. В наших задачах нарастить долю во всех каналах продаж еще на 45%. Чтобы еще больше клиентов могли получать наши карты там, где это им удобно», — отметил руководитель бизнес-блока развития каналов самообслуживания и дистанционных сервисов УБРиР Максим Тамошкин.



Отмечается, что чаще всего доставку карт заказывают клиенты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе и Челябинске.