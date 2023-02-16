УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:42

Клиенты УБРиР в 2022 году в три раза чаще стали заказывать доставку карт курьером

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в 2022 году стали чаще получать дебетовые карты курьерской службой. Количество доставок выросло в три раза, сообщает пресс-служба финансовой компании.

Так, в прошедшем году УБРиР запустил собственную курьерскую службу и расширил географию до 140 городов, в том числе там, где нет офисов банка. Как результат, среди всех каналов продаж дебетовых карт доля доставки выросла на 60%.

«Главным событием прошлого года стало то, что у нас появились свои собственные курьеры. Это помогло нам увеличить количество доставок и повысить качество услуги. Динамика сохраняется и в этом году: по итогам января мы уже перевыполнили план на 69% по количеству доставок. В наших задачах нарастить долю во всех каналах продаж еще на 45%. Чтобы еще больше клиентов могли получать наши карты там, где это им удобно», — отметил руководитель бизнес-блока развития каналов самообслуживания и дистанционных сервисов УБРиР Максим Тамошкин.

Отмечается, что чаще всего доставку карт заказывают клиенты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе и Челябинске.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.02.2023 Портфель пассивов физических лиц в УБРиР увеличился на 18,3%

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В 2022 году портфель пассивов физических лиц в Уральском банке реконструкции и развития ...

31.01.2023 Специалисты УБРиР отмечают увеличение выдачи дебетовых карт на 60% в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. В 2022 год клиенты оформили в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) больше ...

24.02.2022 УБРиР выпустил более 100 тыс. карт «Мир»

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выпустил 100 тыс. карт «Мир». За ...

12.08.2021 Расширение курьерской службы УБРиР увеличило объем заказов доставки на 70%

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2021. С начала 2021 года объем доставок банковских продуктов Уральского банка реконструкции и ...

22.04.2021 УБРиР расширил географию доставки дебетовых карт

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил географию доставки дебетовых ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%20.01.2023Жительницу Екатеринбурга обязали выплатить налог на сумму более 255 тыс. рублей после продажи доли квартиры10.02.2023Житель Нижнего Тагила через суд добился возмещений от компании «Расчетный информационный центр» за использование его персональных данных
Архив новостей
Февраль 2023 (441)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18