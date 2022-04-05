УБРиР попал в составляемый ЦБ реестр значимых платежных организаций

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Банк России включил Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в реестр значимых на рынке платежных услуг. Этот список обновляется ежегодно, и УБРиР стабильно находится в нем с 2015 года, сообщает пресс-служба финансовой организации.



В этом году в перечне оказались 21 банк и одна расчетная небанковская кредитная организация. Все попавшие в список оцениваются с точки зрения размера доли бизнеса на рынке платежных услуг: по количеству выпущенных карт, операций с ними, денежных переводов, действующих банкоматов, а также эквайринговых терминалов.



«УБРиР признан одним из лидеров как по объему проводимых операций, так и по скорости внедрения технологических решений. Банк постоянно расширяет возможности своих клиентов, предоставляя качественный и надежный сервис клиентам: и физическим лицам, и предпринимателям. Центральный банк РФ высоко оценивает эту работу и восьмой год подряд включает УБРиР в реестр организаций, занимающих существенную долю на рынке платежных услуг», — прокомментировал президент УБРиР Антон Соловьев.



Отметим, что УБРиР — единственный уральский банк, попавший в список ЦБ РФ.