УБРиР вновь вошел в реестр значимых банков на рынке платежных услуг

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) был в очередной раз признан ЦБ значимым на рынке платежных услуг банком и включен в соответствующий перечень. В этом году в реестр вошли 17 банков и одна небанковская кредитная организация. Об этом сообщает пресс-служба УБРиР.«Сам факт попадания в этот перечень — уже достойный результат. А УБРиР стабильно подтверждает свой статус на протяжении 10 лет. Рост транзакционнной активности корпоративных и розничных клиентов достигается только планомерным обновлением цифровой и офлайновой инфраструктуры. Команда банка ежедневно работает над тем, чтобы взаимодействие с нами было комфортным, стабильным и надежным», — отметил президент УБРиР Алексей Долгов.При формировании списка регулятор оценивает количество выпущенных карт, операций с ними, денежных переводов, действующих банкоматов, а также число эквайринговых терминалов. В нынешнем году из него были исключены пять организаций, а включены — четыре.Отметим, что УБРиР — единственный банк уральского региона, находящийся в списке значимых на рынке платежных услуг.