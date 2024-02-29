УБРиР вновь вошел в реестр значимых банков на рынке платежных услуг

УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. ЦБ РФ в очередной раз включил Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в список ...24.03.2023 УБРиР попал в составляемый ЦБ реестр значимых платежных организаций
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Банк России включил Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в реестр значимых ...05.04.2022 УБРиР в очередной раз вошел в реестр значимых банков ЦБ РФ
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) по-прежнему сохраняет стабильные ...25.03.2021 ЦБ включил УБРиР в список значимых на рынке платежных услуг банков
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Банк России включил Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в реестр значимых ...07.04.2016 Центральный банк признал УБРиР значимым на рынке платежей
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2016. Банк России по итогам 2015 года обновил реестр значимых кредитных организаций на рынке ...