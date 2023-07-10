Торговый оборот регионов Казахстана со Свердловской областью в 2023 году увеличился в 1,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил председателю правительства ...10.07.2023 В Екатеринбурге начало работу Генеральное консульство Казахстана
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и премьер-министр Казахстана Алихан ...30.06.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный консул Казахстана Жарас ...17.02.2023 Евгений Куйвашев и Дмитрий Крутой обсудили сотрудничество с Белоруссией и ее участие в выставке «Иннопром-2023»
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и чрезвычайный и полномочный посол ...05.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил новые направления сотрудничества региона с Казахстаном
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе промышленной выставки ...