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Торговый оборот регионов Казахстана со Свердловской областью в 2023 году увеличился в 1,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. В рамках рабочей встречи 28 февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил перспективы сотрудничества в сфере промышленности и образования региона и Казахстана с чрезвычайным и полномочным послом государства в РФ Дауреном Абаевым. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Торговый оборот регионов Казахстана со Свердловской областью в 2023 году увеличился в 1,5 раза
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

«Уральские компании готовы предложить Казахстану инженерные решения для горно-металлургического комплекса, продукцию транспортного и энергетического машиностроения, нефтегазовое, металлообрабатывающее оборудование, а также решения в сфере 3Д-моделирования. В сфере образования организация совместных с Казахстаном образовательных программ в вузах региона с последующей выдачей двойных дипломов — одно из самых перспективных направлений», — обратился к Даурену Абаеву Евгений Куйвашев.

Даурен Абаев поблагодарил Евгения Куйвашева за текущее сотрудничество и приглашение на форум «СОЦИО», посвященный комплексной реабилитации, в мае 2024 года, а также спортивные соревнования «Всемирные Игры Дружбы», которые пройдут в сентябре этого года. Также он подчеркнул, что для северного макрорегиона Казахстана сотрудничество со Свердловской областью имеет большое значение.

«Это обусловлено наличием исторически сильной промышленной инфраструктуры региона. Доля Казахстана во внешнеторговой деятельности Свердловской области составляет порядка 25%. Торговый оборот регионов Казахстана со Свердловской областью по итогам 2023 года увеличился в 1,5 раза по сравнению с показателями 2022 года», — отметил Даурен Абаев.

Напомним, что генеральное консульство Республики Казахстан открылось в Екатеринбурге в 2023 году. Компетенции диппредставительства распространяются на весь Уральский федеральный округ. Раньше за помощью консула уральцам приходилось обращаться в Казань.
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