Торговый оборот регионов Казахстана со Свердловской областью в 2023 году увеличился в 1,5 раза

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продемонстрировал уральские разработки премьер-министрам России, Белоруссии и Казахстана в ходе ИННОПРОМа

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики

Евгений Куйвашев и Дмитрий Крутой обсудили сотрудничество с Белоруссией и ее участие в выставке «Иннопром-2023»

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и чрезвычайный и полномочный посол ...