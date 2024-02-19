Онлайн-продажи ММК за 2023 год составили рекордные 6 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 19.02.2024. В 2023 году ООО «Торговый дом ММК» впервые за свою 15-летнюю историю реализовало ...01.12.2023 Магнитогорский металлургический комбинат выпустил корпоративное приложение для «ММК Маркета»
УрБК, Магнитогорск, 01.12.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) после запуска корпоративного ...14.08.2023 ММК продал через корпоративный маркетплейс 40 тыс. тонн металлопродукции
УрБК, Магнитогорск, 14.08.2023. За первые семь месяцев текущего года продажи металлопродукции через корпоративный ...08.06.2023 Специалисты ММК поделились планами по развитию розничных продаж на корпоративном маркетплейсе
УрБК, Магнитогорск, 08.06.2023. Менеджер группы развития и поддержки маркетплейса ООО «Торговый дом ММК» Елена ...21.06.2022 ММК увеличивает продажи на своем маркетплейсе
УрБК, Магнитогорск, 21.06.2022. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) увеличивает онлайн-продажи. Об ...