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Вчера, 09:43

Онлайн-продажи ММК за 2023 год составили рекордные 6 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 29.02.2024. В 2023 году через корпоративный маркетплейс Группы ПАО «ММК» было продано 80 тыс. т металлопродукции общей стоимостью 6 млрд руб. Объемы реализации по сравнению с предыдущим годом, когда продажи составили 30 тыс. т, выросли в 2,7 раза. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На предприятии отмечают, что важным этапом развития корпоративного маркетплейса стал запуск мобильного приложения MMK-MARKET — первого на российском рынке мобильного приложения для покупки металлопродукции.

В ближайшем будущем на маркетплейсе ММК будет запущен модуль «Аукционы». Также планируется создание личного кабинета кооператора, применение и поддержка финансовых инструментов, внедрение новых способов оплаты, автоматизация расчета стоимости доставки и организация сервиса для претензионной работы.

Всего с момента открытия электронной торговой площадки в апреле 2021 года с ее помощью продано порядка 112 тыс. т металлопродукции.
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