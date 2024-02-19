Онлайн-продажи ММК за 2023 год составили рекордные 6 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 29.02.2024. В 2023 году через корпоративный маркетплейс Группы ПАО «ММК» было продано 80 тыс. т металлопродукции общей стоимостью 6 млрд руб. Объемы реализации по сравнению с предыдущим годом, когда продажи составили 30 тыс. т, выросли в 2,7 раза. Об этом сообщает пресс-служба компании.



На предприятии отмечают, что важным этапом развития корпоративного маркетплейса стал запуск мобильного приложения MMK-MARKET — первого на российском рынке мобильного приложения для покупки металлопродукции.



В ближайшем будущем на маркетплейсе ММК будет запущен модуль «Аукционы». Также планируется создание личного кабинета кооператора, применение и поддержка финансовых инструментов, внедрение новых способов оплаты, автоматизация расчета стоимости доставки и организация сервиса для претензионной работы.



Всего с момента открытия электронной торговой площадки в апреле 2021 года с ее помощью продано порядка 112 тыс. т металлопродукции.